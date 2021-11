Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : C’est la guerre entre le clan Gareth Bale et Madrid !

Publié le 27 novembre 2021 à 17h30 par A.C.

Une nouvelle fois blessé avec sa sélection, Gareth Bale va manquer plusieurs matchs avec le Real Madrid, ce qui a donné naissance à un nouveau débat virulent sur sa carrière espagnole.

Rarement un joueur autant titré, n’a été aussi vertement critiqué. Très important dans les différents succès du Real Madrid depuis dix ans, Gareth Bale n’a jamais trouvé grâce aux yeux des supporters. Bien au contraire, puisqu’il est régulièrement conspué à la sortie du stade et que récemment, sa voiture a été la cible de projectiles à en croire les médias ibériques. En cause, une vieille querelle qui l’oppose aux fans madrilènes qui n’ont jamais apprécié ses différentes sorties, notamment lorsqu’il a brandi un drapeau en 2020 où était écrit : « Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre ». Ses différentes blessures et les absences qu’elles ont entrainé n’ont forcément pas arrangé les choses, mais ce feuilleton semble arrivé à un tournant...

« Je pense que les supporters ont été dégoûtants envers Gareth Bale »

Invité par Deportes Cuatro à s’exprimer au sujet du comportement souvent virulent des supporters du Real Madrid à l’encontre de Gareth Bale, son agent n’a pas vraiment apaisé les tensions. « C'est sans importance » a déclaré Jonathan Barnett, qui n’en est pas à sa première critique envers les supporters merengue. « Je me fiche de ce qu'ils (les supporters) pensent. Pourquoi devrais-je m'en soucier ? Je pense qu'ils ont été dégoûtants envers Gareth Bale ».

« Depuis plusieurs années maintenant, Bale n'est disponible que pour défendre le maillot gallois »

Les propos de Jonathan Barnett n’ont pas tardé à faire le tour de la planète madrilène et ont déclenché la colère des supporters du Real Madrid, qui ont publié un communiqué cinglant. « Nous, la Fédération des Peñas Madridistas de la Communauté de Madrid, voulons montrer notre rejet et notre condamnation des propos exprimés par Jonathan Barnett. Ce n'est pas la première fois que l'agent septuagénaire adresse des critiques féroces contre le Real Madrid en tant qu'institution ou contre les supporters de l’équipe » peut-on lire dans ce communiqué. « Gareth Bale, qui à ses débuts dans l'équipe de Madrid a vécu une étape dorée sur et en dehors du terrain malgré ses blessures de plus en plus nombreuses, a déjà embarrassé la grande majorité de nos fans. Depuis plusieurs années maintenant, il n'est disponible que pour défendre le maillot gallois ».

Le clan Bale en remet une couche