Real Madrid - Malaise : Ancelotti fait une mise au point importante sur Gareth Bale !

Publié le 21 novembre 2021 à 0h30 par La rédaction

Convoqué avec le Pays de Galles lors de la dernière trêve internationale, Gareth Bale s'est blessé avec sa sélection. Alors que l'attaquant est souvent pointé du doigt au Real Madrid, Carlo Ancelotti a mis les choses au clair à propos de la situation du joueur de 32 ans.

Carlo Ancelotti doit encore composer sans Gareth Bale. Ce dernier est revenu blessé du Pays de Galles après avoir disputé les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L'ancien joueur de Tottenham est touché au mollet et devrait être éloigné des terrains pendant au moins trois semaines. Un coup dur pour Carlo Ancelotti, qui aimerait pouvoir s'appuyer davantage sur le Gallois. Cependant, l'entraîneur italien refuse d'accabler son joueur.

« Nous pensons qu'il peut être utile pour l'équipe »