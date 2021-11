Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema affiche un énorme souhait pour le Ballon d’Or !

Publié le 17 novembre 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Une nouvelle fois buteur avec l’équipe de France mardi soir en Finlande, Karim Benzema fait plus que jamais partie des favoris dans la course au Ballon d’Or. Et le buteur du Real Madrid a évoqué le sujet.

Depuis son retour surprise en équipe de France juste avant le début de l’Euro l’été dernier, après presque six ans d’absence, Karim Benzema s’est imposé comme un élément indispensable du secteur offensif des Bleus. Le buteur du Real Madrid enchaine les réalisations, il a remporté la Ligue des Nations et a de nouveau largement contribué au succès tricolore mardi soir en ouvrant le score contre la Finlande (2-0). Une régularité dans les performances qui en fait un candidat crédible pour le Ballon d’Or…

« On espère en tout cas »