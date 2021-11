Foot - Real Madrid

Real Madrid : Cet énorme constat de Thierry Henry sur Karim Benzema !

Publié le 14 novembre 2021 à 15h00 par H.G.

Interrogé sur l’évolution de Karim Benzema au cours des dernières années, Thierry Henry n’a pas caché son admiration à l’égard du buteur du Real Madrid.

De serviteur à patron. C’est ainsi qu’on pourrait résumer grossièrement et rapidement l’évolution de Karim Benzema au fil des années. En effet, avant le départ de Cristiano Ronaldo en 2018 du côté de la Juventus, l’international français s’était mis à son service afin de lui permettre de briller et ainsi offrir de nombreux titres au Real Madrid en Espagne et en Europe. Puis, à la suite du départ du Portugais, Karim Benzema a été propulsé au rôle de grand patron de l’animation offensive madrilène. Et le moins que l’on puisse dire est que cela ne l’a pas chamboulé tant il n’a de cesse d’impressionner les observateurs. Certains en vont même jusqu’à penser que Karim Benzema devient encore meilleur au fil du temps et des années, et cet avis est en partie partagé par Thierry Henry.

« On le voit taille patron »