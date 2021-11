Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ancelotti reçoit un précieux conseil pour Eden Hazard !

Publié le 16 novembre 2021 à 23h30 par A.D.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard est peu épargné par les pépins physiques. Interrogé sur le cas du Belge, Pedro Luis Ripoll, l'un des meilleurs traumatologues et spécialistes de la médecine sportive en Espagne, a fait passer un message clair à Carlo Ancelotti.

Après avoir brillé à Chelsea, Eden Hazard s'est envolé vers Madrid pour signer au Real. Toutefois, son passage à la Maison-Blanche ne se passe pas du tout comme il l'aurait imaginé. Alors qu'il enchaine les blessures, Eden Hazard ne parvient pas à évoluer à son plus haut niveau depuis sa signature au Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à El Confidencial , Pedro Luis Ripoll, l'un des meilleurs traumatologues et spécialistes de la médecine sportive en Espagne, a tenté de décrypter le cas Eden Hazard.

«Psychologiquement, il doit être affecté, mais...»