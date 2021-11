Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre dans le feuilleton Hazard !

Publié le 13 novembre 2021 à 15h10 par Th.B.

Bien que la presse ibérique ait dernièrement assuré que Carlo Ancelotti et les dirigeants du Real Madrid cherchaient à se séparer d’Eden Hazard au plus vite, la vérité serait tout autre.

Arrivé à l’été 2019, une année après le vide laissé par Cristiano Ronaldo qui s’en était allé à la Juventus, Eden Hazard a récupéré le numéro 7 du Portugais. Cependant, l’international n’a jamais pu combler le vide que Ronaldo a laissé sur le terrain. En effet, en un peu plus de deux saisons, Eden Hazard a fait des allers-retours entre les pelouses espagnoles et l’infirmerie du Real Madrid. Une situation qui agacerait particulièrement les dirigeants du Real Madrid, d’autant plus que Carlo Ancelotti lui préfère pour le moment d’autres joueurs à son poste. De quoi le pousser à prendre la porte ?

Ni les dirigeants, ni Hazard ne voudrait mettre un terme à cette collaboration