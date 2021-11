Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Roberto Martinez en remet une couche sur le cas Eden Hazard !

Publié le 8 novembre 2021 à 13h10 par La rédaction

Avec l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, Eden Hazard se retrouve avec un temps de jeu assez restreint. Face à la situation du Belge, Roberto Martinez s'est néanmoins montré assez optimiste.

En arrivant au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard ne s’attendait certainement pas à ce que son aventure madrilène prenne un tournant aussi cauchemardesque. Régulièrement sujet aux blessures, le Belge a manqué 419 jours de compétition, soit 58 matchs. De plus, lorsqu’il est sur le terrain, ses prestations sont loins de celles qu’il affichait sous les couleurs de Chelsea. Cette saison, avec l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc merengue, Eden Hazard a perdu sa place de titulaire au profit de Vinicius Jr. Le joueur de 30 ans se retrouve avec un temps de jeu inhabituellement restreint. Mais malgré cela, le sélectionneur de la Belgique s’est montré assez optimiste sur la suite de la saison pour Eden Hazard.

« Ce n'est pas une situation idéale »