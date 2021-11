Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : La terrible sortie d'Ancelotti sur Eden Hazard !

Publié le 20 novembre 2021 à 20h00 par La rédaction

Déjà peu épargné par les pépins physiques depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard est forfait pour le prochain match face à Grenade en raison d'une gastro-entérite. Carlo Ancelotti s'est prononcé sur la situation compliquée du Belge.

Étincelant durant ses années à Chelsea entre 2012 et 2019, Eden Hazard n'est plus le même joueur depuis son arrivée au Real Madrid. Avec le poids d'un transfert estimé à 115M€ sur les épaules, le Belge n'a pas répondu aux énormes attentes placées en lui, notamment à cause de nombreuses blessures. Depuis le début de la saison, Eden Hazard n'a délivré qu'une passe décisive en dix apparitions avec le Real Madrid en Liga. Alors que l'attaquant est de nouveau forfait pour le déplacement des Merengue dimanche sur le terrain de Grenade en raison d'une gastro-entérite, Carlo Ancelotti a évoqué le cas Hazard en conférence de presse.

« Il n'est pas heureux »