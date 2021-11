Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le clan Zidane déclare sa flamme à Karim Benzema !

Publié le 19 novembre 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Adjoint de Zinedine Zidane pendant de longues années au Real Madrid, David Bettoni se livre sur l’évolution de Karim Benzema et ne tarit pas d’éloges à l’encontre du buteur français.

Recruté en 2009 par le Real Madrid, lorsqu’il était alors considéré comme un espoir, Karim Benzema n’a plus jamais quitté le club merengue où il a récemment prolongé jusqu’en juin 2023. Au fil des années, et malgré sa situation délicate par rapport à l’équipe de France de 2015 à l’été dernier, Benzema a su parfaitement évoluer, autant physiquement que mentalement, comme l’indique le fidèle adjoint de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid.

« Il a su récupérer le flambeau de Cristiano Ronaldo »