Real Madrid : L’annonce retentissante de Le Graët sur Benzema après sa condamnation !

Publié le 24 novembre 2021 à 12h00 par G.d.S.S.

Alors que Karim Benzema a été condamné à un an de prison avec sursis et une lourde amende dans le cadre de la fameuse affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena, Noël Le Graët se veut néanmoins rassurant sur l’avenir du buteur du Real Madrid avec l’équipe de France.

Le verdict est tombé ce mercredi matin dans le litige qui oppose depuis six ans Mathieu Valbuena et Karim Benzema pour l'affaire du chantage à la sextape. Le buteur français du Real Madrid a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000€ d’amende, reconnu coupable d’une participation directe dans cette affaire. Mais cette décision de justice aura-t-elle un impact sur l’avenir de Benzema avec l’équipe de France, lui qui a effectué son grand retour il y a à peine quelques mois en bleu ?

« Aucun obstacle à ce qu’il continue avec l’équipe de France »