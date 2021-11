Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Un cadre d'Ancelotti vole au secours d'Hazard !

Publié le 24 novembre 2021 à 0h30 par A.D.

En grande difficulté depuis sa signature au Real Madrid, Eden Hazard a vu son compatriote et coéquipier Thibaut Courtois prendre sa défense.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n'est pas du tout dans son assiette. Peu épargné par les pépins physiques, l'international belge n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau. A tel point qu'il est maintenant annoncé sur le départ. Présent en conférence de presse ce mardi, Thibaut Courtois s'est mué en avocat de la défense pour Eden Hazard et a expliqué clairement que son compatriote et coéquipier allait revenir en force tôt ou tard.

«Il va toujours apporter beaucoup à cette équipe»