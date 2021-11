Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le problème Eden Hazard est loin d’être résolu pour Ancelotti !

Publié le 23 novembre 2021 à 18h30 par T.M.

Au Real Madrid, on ne compte plus sur Eden Hazard. Forcément, depuis plusieurs mois, on cherche à se débarrasser du Belge. Toutefois, cela est plus facile à dire qu’à faire et cet hiver, Florentino Pérez pourrait encore rencontrer un échec.

Longtemps considéré parmi les meilleurs joueurs du monde, Eden Hazard n’est aujourd’hui plus que l’ombre de lui même. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, le Belge déçoit, étant notamment miné par de trop nombreux pépins physiques. Et visiblement, le vase a débordé du côté de la Casa Blanca. Pour les Merengue, cela pourrait avoir bien trop duré avec Hazard, dont le calvaire n’en finit plus. Aujourd’hui, l’ancien de Chelsea n’entre plus dans les petits papiers de Carlo Ancelotti. Forcément, la solution recherchée par le Real Madrid est de se séparer de l’ailier de 30 ans, mais cela n’est pas si simple. Cela sera-t-il possible lors du mois de janvier ? A en croire les informations de Goal , la réponse est non.

Hazard ne veut pas partir !

Si un départ d’Eden Hazard est souvent évoqué, le joueur du Real Madrid ne penserait lui toutefois pas à cela. En effet, malgré les différents bruits qui peut se dire à son sujet, le Belge ne bougera pas cet hiver, n’ayant tout simplement pas envie de partir. Et pour cause… Alors que l’aspect économique du dossier rendrait difficilement viable une opération, d’autres facteurs influenceraient sur ce choix d’Eden Hazard. Tout d’abord, l’aspect sportif. En rejoignant le Real Madrid, l’ancien du LOSC a réalisé un rêve d’enfant et malgré les difficultés rencontrées actuellement, Hazard garderait toujours espoir, pensant encore pouvoir être important pour la Casa Blanca. Et il y a également l’aspect familial. Comme expliqué par Goal , le Madrilène ne voudrait pas se séparer de sa famille au milieu de la saison, de même qu’obliger ses enfants à changer d’école en cours d’année. Un départ cet hiver semble donc à oublier. En revanche, pour l’été prochain, cela pourrait bien être différent…

Qui pour s’offrir Hazard ?