Mercato - Real Madrid : Bale, Marcelo… Pérez va boucler une opération à 60M€ !

Publié le 21 novembre 2021 à 13h10 par H.G.

Alors que plusieurs membres de la vieille garde du Real Madrid devraient partir en fin de saison, le club de la capitale espagnole pourrait enregistrer une belle économie financière à l’occasion de leur départ.

Petit à petit, le Real Madrid est en train d’entrer dans un nouveau cycle. De ce fait, certains joueurs ayant eu un rôle majeur dans les dernières années commencent à perdre de l’importance dans l’effectif du club madrilène, et c’est particulièrement le cas de Marcelo, Gareth Bale et Isco. Et tandis qu’ils arriveront au terme de leurs contrats en fin de saison, tout indique que les mois à venir seront leurs derniers en tant que joueur du Real Madrid.

Le Real Madrid va laisser partir Marcelo, Isco et Gareth Bale