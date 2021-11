Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale face à un énorme obstacle pour son avenir ?

Publié le 25 novembre 2021 à 22h00 par La rédaction

Malgré sa situation délicate, Gareth Bale pourrait s'imaginer rester au Real Madrid. Cependant, ses plans pourraient être compromis par le Royaume-Uni et le Brexit.

Depuis plusieurs années maintenant, le divorce semble acté entre Gareth Bale et le Real Madrid. Déjà sous Zinédine Zidane, le Gallois était considéré comme un indésirable. La saison dernière, le joueur de 32 ans avait été prêté à Tottenham. Mais n’ayant pas pu être conservé par le pensionnaire de Premier League, Gareth Bale est revenu au Real Madrid et malgré l’arrivée de Carlo Ancelotti, sa situation ne s’est pas améliorée (lui qui n'a joué que 193 minutes depuis le début de la saison). Cependant, se sentant bien à Madrid, l’ailier gallois n'écarterait pas la possibilité de prolonger son contrat, ce dernier arrivant à son terme en juin prochain. Mais ses plans pourraient être compromis à cause du Royaume-Uni.

L’avenir de Bale au Real Madrid compromis par le Brexit