Mercato - Real Madrid : Un joli pactole débloqué... grâce à Bale ?

Publié le 27 novembre 2021 à 23h30 par A.C.

En fin de contrat, Gareth Bale pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison, ce qui ne déplairait pas du tout à Florentino Pérez.

Décidément, l’aventure espagnole de Gareth Bale est émaillée par les polémiques. La dernière oppose son agent aux supporters du Real Madrid, avec un communiqué virulent publié ce vendredi et relayé par plusieurs médias ibériques. « Gareth Bale, qui à ses débuts dans l'équipe de Madrid a vécu une étape dorée sur et en dehors du terrain malgré ses blessures de plus en plus nombreuses, a déjà embarrassé la grande majorité de nos fans » peut-on notamment lire dans ce communiqué. « Depuis plusieurs années maintenant, il n'est disponible que pour défendre le maillot gallois ». Son agent Jonathan Barnett n’a pas vraiment calmé les choses, qualifiant une nouvelle fois ce samedi le comportement des fans du Real Madrid de « dégoutant ».

Le départ de Bale va libérer 30M€