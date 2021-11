Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit un énorme message en interne pour son avenir !

Publié le 27 novembre 2021 à 23h10 par D.M.

Capitaine de l'ASSE, Mahdi Camara est revenu sur les difficultés rencontrées par les Verts en ce début de saison et sur la période compliquée traversée par Claude Puel.

L’ASSE aura donc attendu le 7 novembre pour remporter sa première victoire de la saison en championnat. Mené par Clermont durant la quasi-intégralité de la rencontre, le club stéphanois avait trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation et empocher les trois points (3-2). Quelques jours plus tard, l’ASSE remportait une nouvelle victoire face à Troyes, qui permettait, par la même occasion, à Claude Puel de mieux respirer. En effet, l’entraîneur était proche de la sortie ces derniers mois en raison des résultats décevants de son club.

« Il ne faut surtout pas lâcher les gens dans une situation comme celle-là »