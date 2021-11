Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'active pour boucler trois jolis coups à 0€ cet hiver !

Publié le 26 novembre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Entraîneur de l'ASSE, Claude Puel espère accueillir des renforts sous la forme de prêt cet hiver. Le club serait même sur le point d'acter l'arrivée d'un défenseur qui pourrait être Joris Gnagnon.

Après un début de saison catastrophique qui a failli coûter la place de Claude Puel, l’ASSE est parvenue à se rebêler en championnat. Un temps lanterne rouge, le club stéphanois reste sur deux victoires consécutives et est parvenu à remonter à la 19ème place. Les Verts ne sont pas sortis de galère, mais ont montré des ressources qui pourraient leur permettre de sortir de la zone de relégation. Toutefois, l’ASSE va devoir affronter un problème de taille en janvier. En effet, plusieurs joueurs essentiels devront quitter Saint-Etienne afin de disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Véritable leader du vestiaire, Wahbi Khazri est concerné, tout comme Denis Bouanga (Gabon), Saïdou Sow (Guinée), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun). Mahdi Camara et Zaydou Youssouf, courtisés respectivement par la Gambie et les Comores, pourraient également prendre la décision de se rendre sur le continent en africain. Des départs, dont se serait bien passé Claude Puel.

« Si on peut être actifs, ce sera sous forme de prêts »

Entraîneur de l’ASSE, Claude Puel va devoir gérer son effectif de la meilleure des manières. Pour obtenir plus de solutions, le technicien espère voir arriver du sang frais lors du prochain mercato hivernal, malgré les énormes difficultés financières de son équipe. L’arrivée de joueurs sous la forme de prêt pourrait être une solution pour les Verts . « Vous connaissez la donne. Elle n'est pas fluctuante. Si on peut être actifs, ce sera sous forme de prêts. Si la DNCG nous a accordé du positif, ça récompense la bonne maîtrise de toutes les composantes du club qui travaillent pour assainir les comptes et avoir un projet vertueux pour l'ASSE. Ce n'est pas une récompense. Cela signifie juste qu'elle suit d'un œil bienveillant ce que l'on entreprend » a annoncé Claude Puel en conférence de presse. Et le technicien a déjà identifié plusieurs secteurs à renforcer.

Trois recrues attendues cet hiver