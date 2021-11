Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tension monte en interne avec Boubacar Kamara !

Publié le 26 novembre 2021 à 17h30 par B.C.

Au lendemain de la défaite de l’OM sur la pelouse de Galatasaray (4-2), Boubacar Kamara était attendu en conférence de presse ce vendredi. Cependant, le joueur de 22 ans, libre à l'issue de la saison, a refusé de se présenter face aux journalistes, de quoi illustrer les relations tendues en interne entre les deux parties.

Annoncé sur le départ à l’ouverture du dernier mercato estival, Boubacar Kamara est finalement resté à l’OM, sans pour autant prolonger son bail. Le milieu de 22 ans est engagé avec son club formateur jusqu’à l’issue de la saison et se dirige donc vers un départ s’il ne prolonge pas d’ici-là. Pablo Longoria souhaite de son côté parvenir à un accord avec Boubacar Kamara pour éviter que ce scénario ne se réalise et aurait déjà formulé plusieurs offres au joueur. Dernièrement, Le Parisien annonçait notamment que l’OM était disposé à inclure une clause dans le bail de Kamara lui garantissant la possibilité de plier bagage chaque été. De quoi permettre au milieu de poursuivre sa carrière à Marseille jusqu’au moment propice pour un départ, alors que la Juventus et l’AC Milan seraient notamment sur les rangs. Une proposition qui n’aurait pas eu le succès escompté et qui jette un flou sur l’avenir du joueur.

L’OM veut être fixé sur l’avenir de Camara