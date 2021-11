Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé refuse une offre faramineuse !

Publié le 26 novembre 2021 à 17h00 par A.M.

Convoité par Newcastle, Ousmane Dembélé aurait repoussé les avances des Magpies qui lui auraient pourtant offert un pont d'or.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est au cœur de toutes les préoccupations en Catalogne. Présent en conférence de presse ce vendredi, Xavi a d'ailleurs fait part de sa volonté de conserver l'international français : « J'ai eu une discussion en tête-à-tête avec lui, je lui ai fait comprendre à quel point il était important pour moi, non seulement pour cette saison mais aussi pour l'avenir. C'est à lui de décider. J'espère qu'il pourra renouveler son contrat car c'est un joueur capable de faire la différence dans les années à venir. Je lui parle, je ne connais pas son entourage, c'est à lui de décider. » Mais ce dossier reste délicat à gérer.

Dembélé recale Newcastle