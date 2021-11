Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir d'un indésirable d'Ancelotti dicté par le Barça ?

Publié le 27 novembre 2021 à 21h30 par La rédaction

Considéré comme un indésirable au Real Madrid, Isco se chercherait une porte de sortie pour relancer sa carrière. Et l'Espagnol pourrait bien rebondir en Turquie et ce grâce au FC Barcelone.

Afin de se renforcer, le Real Madrid aurait de grandes ambitions sur le marché des transferts. Cependant, pour réaliser tout ses projets, le club madrilène aura besoin de récupérer des fonds. De ce fait, les Merengue voudraient se séparer de plusieurs indésirables. Sur cette liste, on peut retrouver le nom d’Isco. Les belles années du joueur espagnol au Real Madrid semblent bien derrière lui. Le milieu de 29 ans est très loin des performances qu’il affichait il y a quelques années. Par conséquent, son temps de jeu a été considérablement réduit sous Zinédine Zidane, et l’arrivée de Carlo Ancelotti n’a pas l’air d’avoir arrangé sa situation (seulement 177 minutes disputées toutes compétitions confondues cette saison). Isco se chercherait donc une porte de sortie pour se relancer et il pourrait bien l’avoir trouvé en Turquie. Seulement, une condition s’imposerait pour que l’Espagnol puisse possiblement faire ses valises.

Isco envisagé par Fenerbahçe en cas de départ d'Özil

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’avenir d’Isco dépendrait de celui de Mesut Özil. En effet, si le milieu de terrain de 33 ans donne réponse favorable à l’offre du FC Barcelone, Fenerbahçe verrait le joueur du Real Madrid comme potentiel successeur de l’Allemand. Isco se serait donc possiblement trouvé une porte de sortie. Reste à savoir quelle décision prendra Mesut Özil, lié avec le club turc jusqu’en juin 2024.