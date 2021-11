Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Guardiola se prononce sur son avenir !

Publié le 28 novembre 2021 à 9h40 par La rédaction

Alors que son contrat avec Manchester City arrive à son terme en juin 2023, Pep Guardiola s'est confié sur ses ambitions pour son avenir. S'il rêve d'autre chose que ce qu'il a actuellement, l'Espagnol a cependant déclaré son amour pour les Citizens.