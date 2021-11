Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier couac pour la priorité hivernale de Xavi ?

Publié le 28 novembre 2021 à 1h00 par A.C.

Une délégation du FC Barcelone se serait envolée pour l’Angleterre ce samedi, afin de rencontrer Manchester City et ainsi offrir le recrutement de Ferran Torres à Xavi.

Avec le retour de Joan Laporta à la présidence, le cap pris par le FC Barcelone a rapidement été fixé. Plus de jeunes, plus de talent, si possible venant du centre de formation ou venant du football espagnol dans le cas échéant. Ronald Koeman a commencé ce projet, mais a récemment été contraint de laisser sa place à Xavi, qui devrait continuer sur sa lancée lors du mercato hivernal. Un nom revient en effet sans cesse depuis quelques jours : celui de Ferran Torres. Ce dernier serait d’ailleurs plus qu’heureux de quitter Manchester City pour rejoindre le Barça, avec Pep Guardiola prêt à le laisser filer.

Ça commence mal pour Ferran Torres