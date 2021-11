Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola reçoit une grosse réponse du Barça !

Publié le 28 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Entre Barcelone et Manchester City, cela pourrait être animé cet hiver. Néanmoins, Pep Guardiola pourrait déjà faire une croix sur une pépite de Xavi.

Alors qu’Eric Garcia et Sergio Agüero avaient quitté Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone à l’été, d’autres joueurs pourraient en faire de même. Et actuellement, tous les regards se tournent vers Ferran Torres. Annoncé comme la grande priorité de Xavi, l’attaquant des Citizens semble toujours plus proche de faire son retour en Espagne, lui l’ancien de Valence. Mais encore faut-il que les deux clubs tombent d’accord pour le transfert de Ferran Torres et des précisions ont été apportées à ce sujet.

Nico Gonzalez, c’est non !