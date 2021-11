Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan de vol est dévoilé pour cette priorité à 80M€ !

Publié le 29 novembre 2021 à 9h00 par T.M.

Pour cet hiver, la priorité du FC Barcelone est aujourd’hui identifiée en la personne de Ferran Torres. Reste maintenant à trouver un accord avec Manchester City, ce qui ne sera pas simple.

Arrivé aux commandes au FC Barcelone, Xavi a besoin de nouveaux joueurs cet hiver et cela vaut surtout dans le secteur offensif. En janvier, la priorité des Blaugrana sera de trouver un nouvel attaquant et cette quête a déjà débuté. Alors que plusieurs noms sont déjà sortis, la priorité numéro 1 se nomme Ferran Torres, qui n’est plus forcément l’un des premiers choix de Pep Guardiola à Manchester City. Révélé à Valence, l’Espagnol pourrait ainsi faire son grand retour en Liga.

Le Barça a un gros atout !