Mercato - PSG : Le vent tourne dans le feuilleton Haaland !

Publié le 29 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que Ralf Rangnick serait sur le point d’être nommé entraîneur intérimaire de Manchester United avant de devenir consultant pour le club mancunien, sa présence changerait la donne dans le feuilleton Erling Braut Haaland et serait susceptible de chambouler les plans du PSG.

Les semaines passent et le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé semble se dessiner de plus en plus. En effet, sous contrat jusqu’en juin prochain, la star du PSG ne devrait pas renouveler son bail et donc quitter le Paris Saint-Germain par le biais de son statut d’agent libre. Afin de le remplacer, le10sport.com vous a révélé en août dernier qu’Erling Braut Haaland était alors l’option la plus importante en cas de départ libre de tout contrat de Mbappé. Cependant, Manchester United pourrait jouer un sale tour au PSG. Grâce notamment à son futur nouvel entraîneur Ralf Rangnick, qui bénéficierait d’une étroite relation avec Haaland, pour l’avoir convaincu à signer à Salzbourg.

Un avantage pour Manchester United avec Haaland ?