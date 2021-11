Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lacazette a posé ses conditions pour son avenir, mais…

Publié le 29 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que l’OM aurait des vues sur Alexandre Lacazette, l’attaquant d’Arsenal peinerait à amener Arsenal sur son terrain au niveau des négociations pour la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain.

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’OL, Alexandre Lacazette a connu une expérience londonienne mouvementée. De titulaire indiscutable à son arrivée sous Arsène Wenger, à titulaire régulier puis plus discret cette saison bien que lors des derniers matchs Mikel Arteta l’ait associé à Pierre-Emerick Aubameyang, l’international français ne s’est pas imposé comme étant un élément indiscutable. Et en fin de saison, il pourrait bien bénéficier du statut d’agent libre, son contrat arrivant à expiration au terme de l’exercice. De quoi inciter son clan à regarder à gauche et à droite dès le mercato hivernal afin de préparer son avenir alors que l’OM en pincerait pour son profil comme il en a été question ces derniers jours.

Un désaccord sur les termes du contrat entre Arsenal et Lacazette