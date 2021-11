Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à tenter un énorme coup à 25M€ !

Publié le 29 novembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré l’option d’achat dont il dispose pour un transfert définitif de Cengiz Ünder à l’OM l’été prochain, Pablo Longoria pourrait finalement jeter son dévolu sur un autre ailier turc. Explications.

« Je me sens très bien ici. Depuis mon arrivée, je me sens à ma place. J’espère que ça va durer encore de longues années », confiait récemment Cengiz Ünder au micro du Canal Football Club , affichant donc son souhait que l’OM lève l’option d’achat de 12M€ donc il fait l’objet en fin de saison. Un message fort envoyé à son président Pablo Longoria, et pourtant, l’ailier turc pourrait finalement être dépassé par l’un de ses compatriotes à l’OM…

L’OM prêt à lâcher Ünder pour Aktürkoglu

Comme l’a annoncé Sabah Sport dimanche, l’OM aurait en effet des vues sur Kerem Aktürkoglu (23 ans), l’ailier turc de Galatasaray. Et Pablo Longoria aurait même décidé de ne pas lever l’option d’achat fixée pour Cengiz Ünder afin de jeter son dévolu sur Aktürkoglu l’été prochain. Mais gros hic pour le président de l’OM : ce dossier est valorisé à 25M€ par Galatasaray, un montant qui paraît bien trop élevé pour les finances actuelles de Longoria.