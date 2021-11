Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scenario à la Florian Thauvin se confirme en coulisse…

Publié le 28 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain, Boubacar Kamara inquièterait sérieusement plusieurs membres de l’OM qui craindraient un départ en fin de saison.

Avant que Pablo Longoria ne soit nommé président de l’OM en février dernier, les discussions entre l’ancienne direction présidée par Jacques-Henri Eyraud et le clan Florian Thauvin n’étaient clairement pas avancées pour que le champion du monde puisse prolonger son contrat qui expirait en juin 2021. Le changement de présidence aurait pu permettre aux deux parties de trouver un accord. Mais finalement, Thauvin a profité de son statut d’agent libre pour rejoindre les Tigres de Monterrey et André-Pierre Gignac au Mexique. Minot marseillais et sous contrat jusqu’au terme de l’exercice actuel, Boubacar Kamara serait susceptible de suivre les traces de Thauvin en quittant l’OM libre de tout contrat.

Toujours pas de prolongation pour Kamara, les craintes se multiplient à l’OM…