Mercato - ASSE : C’est bouclé pour le premier renfort hivernal de Puel !

Publié le 27 novembre 2021 à 10h00 par T.M.

Malgré des finances réduites, l’ASSE cherche à se renforcer pour la seconde partie de saison. Et Claude Puel pourrait déjà compter sur un nouveau joueur.

Alors que l’ASSE occupe la 19ème place de Ligue 1, les Verts devront trouver un second souffle pour sortir la tête de l’eau. Peut-être que cela passera pas le mercato hivernal et l’arrivée de nouveaux joueurs. Malgré des moyens réduits, Claude Puel espère se renforcer. D’ailleurs, ce vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE expliquait à ce sujet : « Vous connaissez la donne. Elle n'est pas fluctuante. Si on peut être actifs, ce sera sous forme de prêts ».

Gnagnon à la relance à l’ASSE