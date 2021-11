Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lacazette lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 27 novembre 2021 à 7h30 par B.C.

Annoncé dans le viseur de l’OM par la presse britannique, Alexandre Lacazette a ouvert la porte à un départ d’Arsenal lors du prochain mercato.

Alors que l’OM traverse une passe difficile, Jorge Sampaoli attend du renfort lors du prochain mercato hivernal malgré la situation financière délicate du club phocéen, toujours dans le viseur de la DNCG. « On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n'a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu'ils comprennent nos besoins. Parfois c'est possible, parfois non », a récemment expliqué l’entraîneur de l’OM. Et selon The Sun , c’est en Premier League que Pablo Longoria pourrait trouver son bonheur, puisque le club phocéen est cité parmi les prétendants à Alexandre Lacazette, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Arsenal. En manque de temps de jeu, l’ancien attaquant de l’OL serait également dans le collimateur de l'Atlético de Madrid, l'AC Milan et Newcastle. Interrogé par Téléfoot sur sa situation, Alexandre Lacazette reconnaît qu’il pourrait quitter Londres dès janvier.

« Mes agents commencent un peu à regarder à droite »