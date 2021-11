Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un coup improbable avec... Lacazette !

Publié le 23 novembre 2021 à 14h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec Arsenal, Alexandre Lacazette ferait partie des pistes étudiées par l'OM en vue de renforcer son secteur offensif.

Il y a quelques jours, Jorge Sampaoli confirmait sa volonté de voir l'OM se renforcer lors du mercato d'hiver. « On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n'a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu'ils comprennent nos besoins. Parfois c'est possible, parfois non. Ce n'est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s'il nous manque des joueurs d'expérience, il y a une obligation d'excellence dans ce club », confiait le technicien argentin en conférence de presse. Et en coulisses, Pablo Longoria semble toujours très actif pour tenter de répondre aux exigences de son entraîneur.

L'OM dans le coup pour attirer Lacazette à 0€ ?