Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alexandre Lacazette en rajoute une couche pour son avenir !

Publié le 28 novembre 2021 à 20h10 par T.M.

En fin de contrat à Arsenal et annoncé dans le viseur de l’OM, Alexandre Lacazette s’est prononcé sur son avenir.

N’étant pas l’un des premiers choix de Mikel Arteta à Arsenal, Alexandre Lacazette doit donc se concentrer d’un faible de temps de jeu du côté de Londres. Forcément, cela pourrait avoir son importance au moment de faire un choix pour son avenir. Et le Français arrive à un moment clé de sa carrière. En effet, Lacazette est dans sa dernière année de contrat et n’ayant toujours pas prolongé, il pourrait donc partir libre. De quoi intéresser certains clubs en Europe. Récemment, la presse anglaise évoquait notamment un intérêt de l’OM.

« Je rêve de quoi ? D’un club qui me fait confiance à 100% »