Mercato - Barcelone : Dembélé lance un énorme ultimatum à Laporta !

Publié le 28 novembre 2021 à 19h00 par D.M.

Lié au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, Ousmane Dembélé ne fermerait pas la porte à une prolongation de contrat, mais voudrait que ses dirigeants améliorent leur offre initiale.

Le dossier Ousmane Dembélé figure depuis plusieurs mois parmi les priorités de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone discute régulièrement avec l’entourage de l'ailier afin d’évoquer une prolongation de contrat. Mais pour l’heure, aucun accord n’a encore été trouvé. « Nous parlons avec Ousmane Dembélé depuis des mois, ils savent ce que nous pensons. Son désir est de continuer au Barça, ses agents aussi et ils gardent un œil sur le projet. Je sais qu'il est heureux de l'arrivée de Xavi, je suis surtout optimiste pour Dembélé et j'espère qu'il continuera » avait récemment indiqué le directeur du football du FC Barcelone Mateu Alemany. De son côté, le joueur ne privilégierait pas un départ.

Dembélé demande un plus gros salaire à ses dirigeants