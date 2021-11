Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé prend une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 28 novembre 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, l’international français aurait repoussé une offre de la part du club catalan.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé se dirige actuellement tout droit vers un départ du FC Barcelone. Néanmoins, le club catalan aimerait évidemment éviter que ce scénario se produise en réussissant à convaincre son joueur de parapher un nouvel engagement, et c’est en ce sens qu’une offre lui aurait été transmise récemment par un Barça optimiste quant à ses chances de finaliser le dossier. Seulement voilà, tout ne se passerait pas comme prévu…

Ousmane Dembélé a repoussé l’offre du FC Barcelone