Mercato - PSG : Doha a fixé deux conditions colossales pour le départ de Pochettino !

Publié le 28 novembre 2021 à 11h45 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino serait dans le viseur de Manchester United. Alors qu'elle ne ferme pas la porte à un départ de son technicien argentin, la direction parisienne aurait fixé deux conditions claires.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est prêt à se séparer de Mauricio Pochettino. En effet, le départ du coach argentin n'est plus un sujet tabou à Paris aujourd'hui. Une information qui n'aurait pas échappée à Manchester United, désireux de nommer Mauricio Pochettino pour qu'il prenne la succession d'Ole Gunnar Solskjaer. Conscient de la situation, le PSG aurait fixé deux conditions XXL pour laisser filer son entraineur.

Le PSG veut 15-20M€ pour lâcher Mauricio Pochettino