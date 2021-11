Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une annonce retentissante de Pochettino pour son avenir ? La réponse !

Publié le 28 novembre 2021 à 8h15 par T.M.

Malgré les rumeurs, Mauricio Pochettino ne quittera pas le PSG dès maintenant. Mais l’Argentin a-t-il réclamé à s’en aller ? Pas sûr…

Ces derniers jours, les rumeurs ont été nombreuses concernant Mauricio Pochettino. Comme l’été dernier, l’entraîneur du PSG était annoncé sur le départ. Et cette fois, c’est du côté de Manchester United que l’Argentin était envoyé afin de pallier le départ de Solskjaer. Option numéro 1 des Red Devils, Pochettino aurait, selon certains, été chaud pour partir dès maintenant du PSG et entamer une nouvelle aventure en cours de saison. Le Qatar en a décidé autrement et Leonardo l’a annoncé, un départ de Mauricio Pochettino n’est pas d’actualité.

Un départ qui était loin d’être acté ?