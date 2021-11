Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland est relancé !

Publié le 28 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé avec insistance du côté du Real Madrid et du PSG à la prochaine intersaison, Erling Braut Haaland pourrait bien rebondir à Manchester United et en grande partie grâce à Ralf Rangnick.

Et si l’heureux élu se nommait Erling Braut Haaland l’été prochain dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé ? Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 au PSG, le champion du monde tricolore ne semble pas se rapprocher de la signature d’un nouveau bail envers le Paris Saint-Germain, mais plutôt vers un départ au Real Madrid par l’intermédiaire de son statut d’agent libre. Le10sport.com vous dévoilait le 25 août dernier que le nom d’Haaland figurait tout en haut de la liste des décideurs du PSG, d’autant plus que bien que son contrat au Borussia Dortmund court jusqu’en juin 2024, une clause libératoire de 75M€ a été incluse dans le deal conclu en 2020 entre son agent Mino Raiola et les décideurs de Dortmund. Mais ce qui se trame à Manchester United avec l’imminente arrivée de Ralf Rangnick en tant qu’entraîneur intérimaire serait susceptible de chambouler le feuilleton Haaland.

Rangnick, la clé pour redistribuer les cartes dans le dossier Haaland ?