Mercato - PSG : Un coup légendaire de Doha commence à battre de l’aile…

Publié le 28 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il soit spécifié ces derniers jours que Zinedine Zidane pourrait rebondir au PSG, l’Équipe de France serait une option plus réalisable à ce jour au vu des demandes du technicien français. Explications.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton Zinedine Zidane. Le 9 novembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que de sérieuses questions autour de Mauricio Pochettino se posaient en interne et que les propriétaires du PSG songeaient à Zidane pour à terme oublier l’entraîneur du Paris Saint-Germain, apprécié du côté de Manchester United. Et il y a encore peu, il était spécifié que l’affiliation de Zinedine Zidane à Marseille était un véritable frein pour son éventuelle arrivée au PSG. Néanmoins, Le Parisien a dernièrement assuré que la donne aurait changé et qu’à présent, le champion du monde tricolore n’y verrait plus d’inconvénient. Cependant, l’Équipe de France pourrait redistribuer les cartes.

Zidane vers l’Équipe de France ?