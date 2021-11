Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté une opération colossale avec Mbappé et le Real Madrid !

Publié le 27 novembre 2021 à 12h10 par A.D.

Grand fan de Vinicius Jr, le PSG aurait tenté à plusieurs reprises de l'arracher au Real Madrid. En effet, le club de la capitale aurait essayé d'insérer l'attaquant brésilien dans chacune des transactions négociées entre les deux clubs, et notamment lorsqu'il était question de Kylian Mbappé. Toutefois, le Real Madrid aurait toujours refusé de céder Vinicius Jr au PSG.

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin, le PSG penserait à recruter Vinicius Jr pour pallier son possible départ. Dans cette optique, le club de la capitale compterait proposer un contrat de 17M€ annuels à l'attaquant brésilien pour qu'il snobe le Real Madrid et rejoigne Paris librement et gratuitement le 1er juillet 2024. Et avant de préparer cette offre XXL, le PSG aurait déjà tenté à plusieurs reprises de recruter Vinicius Jr, sans succès.

Le PSG s'est cassé les dents plusieurs fois pour Vinicius Jr