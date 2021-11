Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur les arrivées de Donnarumma et Ramos !

Publié le 27 novembre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que le PSG a choisi de miser sur Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos cet été, Mauricio Pochettino n’était pas forcément favorable à leur venue.

Le PSG a frappé plusieurs gros coups sur le marché l’été dernier, et deux d’entre-eux étaient les arrivées de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Respectivement en fin de contrat au Real Madrid et à l’AC Milan, le club de la capitale n’a pas attendu pour s’attacher leurs services tant ils représentaient de belles opportunités de marché. Seulement voilà, il se pourrait que ces deux postes n’aient pas fait l’unanimité en coulisses…

Mauricio Pochettino n’a pas demandé les arrivées de Donnarumma et Ramos