Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe lâchée sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 28 novembre 2021 à 7h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé ne devrait pas signer de nouveau contrat avec le PSG et devrait rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison.

Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a esquivé les questions sur une possible arrivée de Kylian Mbappé. Mais en coulisses, le Real Madrid aurait déjà lancé son offensive. Selon les informations d’ OK Diario , des membres du club espagnol auraient récemment rencontré la mère du joueur afin d’évoquer la suite de sa carrière. Les retours auraient été positifs, d’autant que Mbappé n’aurait pas l’intention de reprendre les négociations avec le PSG au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat. Rédacteur en chef du quotidien espagnol As , Tomas Roncero s’est prononcé sur ce dossier.

« Mbappé signera à Madrid »