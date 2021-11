Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans ce dossier prioritaire de Laporta !

Publié le 28 novembre 2021 à 7h00 par D.M.

Le FC Barcelone serait proche de trouver un accord avec Gavi. Le jeune joueur espagnol devrait prolonger son contrat avec son club formateur.

Jamais deux sans trois pour Joan Laporta ? Après avoir prolongé les contrats d’Ansu Fati et de Pedri, considérés en interne comme le futur du FC Barcelone, le président blaugrana voudrait boucler le dossier Gavi. Agé de 17 ans, le milieu de terrain est le nouveau joyau issu de la Masia. Joan Laporta voudrait sécuriser l’avenir de Gavi au plus vite et compter sur lui dans les prochaines années. En coulisses, les négociations ont débuté et seraient entrées dans la dernière ligne droite.

Gavi proche de prolonger son contrat