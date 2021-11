Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce constat accablant sur l’arrivée de Messi…

Publié le 28 novembre 2021 à 5h30 par A.M.

Alors que les débuts de Lionel Messi sont loin d’être parfaits, Raymond Domenech dresse un constat inquiétant.

Arrivé cet été au PSG après évolué durant toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi peine à s’intégrer d’un point de vue sportif. Et pour cause, c’est un changement majeur pour La Pulga comme l’expliquait Angel Di Maria au micro de RMC : « C’est vrai qu’il doit s’adapter à la façon de jouer du PSG. C’est pour ça que l’adaptation n’est pas facile. Il arrive dans une équipe qui avait ses marques. Dans une équipe à l’aise en contre, lui aime toucher le ballon, c’est un équilibre à trouver, pas toujours facile. » Mais Raymond Domenech est plus inquiet.

«On ne peut pas lui reprocher de marcher mais on peut se dire qu’il n’est plus le même Messi quand il court»