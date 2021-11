Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a reçu un message d’une de ses stars !

Publié le 28 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Angel Di Maria a fait le point sur son avenir et affiche son envie de continuer encore l’aventure au sein du projet QSI.

Recruté par le PSG en 2015, Angel Di Maria a vu débarquer de nombreuses autres stars offensives ces dernières années avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi notamment. Mais l’ailier argentin, en dépit de cette concurrence XXL, semble très épanoui au sein du projet QSI du haut de ses 33 ans. Et dans un entretien accordé à RMC Sport, Di Maria a affiché un souhait fort pour son avenir et souhaiterait que le PSG active l’option pour prolonger son contrat.

« J’espère un an supplémentaire »