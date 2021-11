Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Ousmane Dembélé prépare un sale coup à Leonardo !

Publié le 27 novembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté le PSG, qui voudrait boucler un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, l'entourage de l'attaquant français tenterait de l'envoyer en Premier League. Et alors que Newcastle lui aurait formulé une offre colossale, Ousmane Dembélé serait intéressé, même il s'inquiéterait de voir le club anglais être relégué en fin de saison.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va faire ses valises et rejoindre un autre club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Et alors que son numéro 7 refuserait toujours de rempiler pour avoir la possibilité de signer au Real Madrid, Leonardo a déjà tout prévu pour le remplacer. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG veut se jeter sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Sachant que Robert Lewandowski est son plan B après le Norvégien, Leonardo aurait également identifié d'autres profils pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. Selon les informations d' El Nacional, Nasser Al-Khelaïfi aurait un faible pour Ousmane Dembélé, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone. Conscient de la situation de l'international français, le président du PSG verrait d'un très bon oeil l'idée de le recruter librement et gratuitement à l'été 2022. D'autant qu'Ousmane Dembélé serait prêt à faire son retour en France pour former un trio infernal avec Neymar et Lionel Messi à Paris. Toutefois, le PSG ne serait pas le seul club qui plait à Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé envoyé en Premier League par son entourage ?