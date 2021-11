Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est déjà prévenu au Real Madrid !

Publié le 28 novembre 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé est toujours annoncé au Real Madrid, Carlo Ancelotti a envoyé un message au joueur du PSG.

Si Kylian Mbappé est finalement resté au PSG durant l’été, son arrivée au Real Madrid pourrait n’être que partie remise. En effet, étant en fin de contrat et ne voulant toujours pas prolonger, le Français sera libre de s’engager où il le souhaite à l’issue de la saison. Plus rien ne le retiendra alors de rejoindre la Casa Blanca et l’effectif de Carlo Ancelotti. Ce samedi, en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid a d’ailleurs tenu à prévenir Mbappé.

Quelle place pour Mbappé au Real Madrid ?