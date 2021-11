Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lance son assaut final pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 novembre 2021 à 18h10 par D.M.

Le Real Madrid aurait envoyé des émissaires à Paris afin de rencontrer la mère de Kylian Mbappé. En interne, le club espagnol ne cacherait pas sa confiance.

Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur une possible arrivée d’Erling Haaland, mais surtout de Kylian Mbappé au Real Madrid : « Si je vois Mbappé et Haaland dans le nouveau Bernabeu ? Je m’imagine dans le nouveau stade avec Ancelotti (rires). Je souhaite que l’entraîneur soit Carlo. Qui je préfère entre Mbappé ou Haaland ? (Rires) J’aime les bons joueurs et ils sont très bons tous les deux ». Le technicien a botté en touche, mais en coulisses, le club espagnol travaille d’arrache-pied pour accueillir le joueur du PSG à la fin de la saison. Après son échec lors du dernier mercato estival, le Real Madrid aurait gardé contact avec les proches de Kylian Mbappé et continuerait son travail de persuasion.

Le Real Madrid passe à l'action pour Mbappé