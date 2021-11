Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible confidence du PSG sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 27 novembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Au sein du PSG, on estime que l'aventure de Kylian Mbappé touche à sa fin. Distant, le joueur aurait déjà la tête tournée vers le Real Madrid.

Kylian Mbappé devrait, un jour, porter le maillot du Real Madrid. La question est de savoir quand… Lors du dernier mercato estival, joueur estimait que le moment était arrivé de quitter le PSG et de prendre la direction de l’Espagne. « Avant l’Euro, j’ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l’Euro, j’ai dit que je voulais partir. Je n’ai jamais pris mes décisions sur un coup de tête. J’avais pris ma décision et elle était mûrement réfléchie » avait-il confié en octobre dernier dans un entretien à L’Equipe . Conscient des envies de départ du joueur, la Casa Blanca avait formulé plusieurs offres allant de 160 à 200M€, mais les dirigeants parisiens ont refusé de le laisser partir, malgré un contrat qui court jusqu’en 2022. « Le club a décidé de ne pas vendre. J’ai été OK avec ça. J’ai continué à jouer tout le mois d’août, j’ai été performant. Je n’avais pas de problème avec ça, je suis quand même dans une grande équipe et un endroit où j’ai été heureux pendant quatre ans » a assuré Mbappé, qui a désormais de grandes chances de rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre à la fin de la saison. D’autant que les négociations avec le PSG au sujet d’une prolongation sont à l’arrêt comme l’annonce As ce samedi.

Le PSG estime que son histoire avec Mbappé touche à sa fin

Désireux de conserver sa star, Nasser Al-Khelaïfi a tenté une première approche. Selon les informations d’ OK Diario , le président du PSG a invité Kylian Mbappé à diner avec lui et Mauricio Pochettino afin notamment de discuter de son avenir. Mais le joueur aurait repoussé cette invitation. La raison ? Le champion du monde ne voudrait plus entendre parler d’une prolongation de contrat et voudrait renforcer la colonie française du Real Madrid à la fin de la saison. Des sources proches du PSG ont d’ailleurs confié au média espagnol que le joueur s’entendait bien avec ses coéquipiers, mais serait distant, comme s’il avait déjà la tête tournée vers le Real Madrid. Kylian Mbappé voudrait terminer la saison avec le club français, mais devrait commencer à négocier avec la Casa Blanca dès le mois de janvier prochain.

L'espoir Zinédine Zidane dans ce dossier ?