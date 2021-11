Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prépare un terrible coup à Xavi !

Publié le 28 novembre 2021 à 10h00 par A.D.

Tombé sous le charme de Ferran Torres, Xavi aurait déjà trouvé un accord de principe avec l'attaquant de Manchester City. Pour combler le possible départ de son numéro 21, Pep Guardiola serait prêt à se jeter sur Dani Olmo, une autre cible du FC Barcelone.

Alors qu'il vient de prendre place sur le banc du FC Barcelone, Xavi aurait déjà la tête au mercato hivernal. En effet, le nouvel entraineur du Barça compterait renforcer son effectif, et plus précisément son attaque, au mois de janvier. Dans cette optique, Xavi aurait identifié plusieurs profils et notamment ceux de Ferran Torres et de Dani Olmo. Et en ce qui concerne le pensionnaire de Manchester City, l'ancien technicien d'Al-Sadd aurait déjà trouvé un accord de principe avec le joueur selon les dernières informations de SPORT . Conscient de la situation, Pep Guardiola préparerait déjà la succession de Ferran Torres. Ainsi, il projetterait de se tourner vers Dani Olmo.

Dani Olmo, le digne héritier de Ferran Torres à Manchester City ?