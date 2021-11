Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a choisi sa prochaine destination !

Publié le 28 novembre 2021 à 15h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait tenté par un départ libre et gratuit à l'été 2022. Et alors que Newcastle lui proposerait un contrat de 15M€ nets annuels, l'attaquant français verrait d'un très bon oeil d'idée de rejoindre les Magpies. Toutefois, il compterait attendre le mois de juin pour prendre sa décision finale, et ce, parce que le club anglais est actuellement relégable en Premier League.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 pour faire oublier le départ de Neymar vers le PSG, Ousmane Dembélé n'a pas du tout réussi sa mission. Peu épargné par les pépins physiques, l'attaquant français n'a pas réussi à enchainer les performances de haute volée depuis sa signature au Barça. A tel point que le club catalan aurait essayé de le vendre à plusieurs reprises, sans succès. Et alors qu'Ousmane Dembélé sera en fin de contrat le 30 juin, le club emmené par Xavi ne verrait plus les choses de la même manière. En effet, Joan Laporta tenterait le tout pour le tout pour prolonger son numéro 7 et ainsi éviter qu'il ne parte librement et gratuitement dans un nouveau club à l'été 2022. Mais que compte faire Ousmane Dembélé ?

Ousmane Dembélé veut rejoindre Newcastle en priorité